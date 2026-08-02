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PoK 'ਚ ਬ੍ਰਾਡ ਪੀਕ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੋਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲੀ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਜਾ ਦੀ ਮੌਤ

ਕੇ2 ਦੇ ਨੇੜੇ ਬ੍ਰਾਡ ਪੀਕ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੋਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲੀ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

NIRMAL PURJA
ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਜਾ (File Photo /AFP)
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By PTI

Published : August 2, 2026 at 7:39 AM IST

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ਕਾਠਮੰਡੂ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (PoK) ਦੇ ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਡ ਪੀਕ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੋਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇਪਾਲੀ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 43 ਸਾਲਾ ਪੁਰਜਾ 10 ਪਰਬਤਾਰੋਹੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਮਾਊਂਟੇਨੀਅਰਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇਪਾਲੀ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਠਮੰਡੂ ਪੋਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਕੰਪਨੀ, ਏਲੀਟ ਐਕਸਪੇਡ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੋਦੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।

ਕਾਰਾਕੋਰਮ ਪਹਾੜੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕੇ2 ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਬ੍ਰਾਡ ਪੀਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 12ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਚਾਈ 8,051 ਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਚੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਲਪਾਈਨ ਕਲੱਬ (ਏਸੀਪੀ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਟੀਮ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 7,000 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੋਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਛੇ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਓਮਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਪੁਰਜਾ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ 8,000 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 14 ਚੋਟੀਆਂ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਡ ਪੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ 8,000 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 14 ਚੋਟੀਆਂ 'ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ।

ਨੇਪਾਲ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਗ ਸ਼ੇਰਿੰਗ ਸ਼ੇਰਪਾ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਜਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ "ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ 8,000 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ।"

ਪੁਰਜਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ - ਐਵਰੈਸਟ, ਕੇ2 ਅਤੇ ਕੰਚਨਜੰਗਾ - ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 14 ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ - ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇ2 ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।

ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਰਜਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 25 ਜੁਲਾਈ, 1983 ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਗੰਡਾਕੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਆਗਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਗੋਰਖਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੌਜੀ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕਰੀਅਰ ਜੋ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਛੇ ਸਾਲ ਗੋਰਖਾ ਵਜੋਂ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਯੂਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸਿਜ਼ (ਐਸਬੀਐਸ) ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ। ਪੁਰਜਾ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਆਫ਼ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਂਪਾਇਰ (MBE) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

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NIRMAL PURJA

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