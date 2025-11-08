ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ, ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਬੰਦ
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Published : November 8, 2025 at 10:50 PM IST
ਕਾਠਮੰਡੂ (ਨੇਪਾਲ): ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਸੀ।
ਟੀਆਈਏ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰੇਂਜੀ ਸ਼ੇਰਪਾ ਨੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਰਨਵੇਅ ਦੇ ਏਅਰਫੀਲਡ ਲਾਈਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਲੱਗਿਆ।"
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਰਨਵੇਅ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਿਸਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ। ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੁਬਈ (ਫਲਾਈ ਦੁਬਈ), ਕਤਰ (ਕਤਰ ਏਅਰਵੇਜ਼), ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ (ਕੋਰੀਅਨ ਏਅਰਵੇਜ਼) ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਾ ਵਿਖੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਲਣ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਕੋਰੀਅਨ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਨਕਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਬੁੱਧ ਏਅਰ ਉਡਾਣ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਮਰਾ ਹੋਲਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਜਨਕਪੁਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਰਨਵੇਅ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਆਈਏ ਦਾ ਰਨਵੇਅ ਟੇਬਲ-ਟੌਪ ਹੈ ਅਤੇ 3,350 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੈ।
ਸ਼ੇਰਪਾ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਰੰਮਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਨਵੇਅ ਲਾਈਟਿੰਗ ਘੱਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਰਨਵੇਅ 'ਤੇ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਥਾਪਿਤ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਰਨਵੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ, ਸੈਂਟਰਲਾਈਨ ਅਤੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕਆਫ, ਲੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਸੰਕੇਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।