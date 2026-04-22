ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਦਨ ਗੁਰੂੰਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ, ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ"

ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਦਨ ਗੁਰੂੰਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ, ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ"
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਦਨ ਗੁਰੂੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
By ANI
Published : April 22, 2026 at 6:09 PM IST
ਕਾਠਮੰਡੂ /ਨੇਪਾਲ: ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਦਨ ਗੁਰੂੰਗ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
"ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ, ਸੁਡਾਨ ਗੁਰੂੰਗ, 13 ਚੈਤਰਾ, 2082 (26 ਮਾਰਚ, 2026) ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।" ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
"ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਲਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ 'ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ' ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਗੁਰੰਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ 46 ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਮੇਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। "ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
ਮੀਡੀਆ ਦੋਸਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇਪਾਲੀ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਹਸਤੀਆਂ ਆਪਣੀ "ਸਵੀਟ ਸ਼ੇਅਰ" ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੋ ਲੋਕ 'ਰਾਮ ਰਾਜ' (ਆਦਰਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ) ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਕਿਰਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।