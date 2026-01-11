ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੈਲੀ, ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ। ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰੇ ਹੰਗਾਮਾ।
Published : January 11, 2026 at 8:00 PM IST
ਕਾਠਮੰਡੂ (ਨੇਪਾਲ): ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਜਿਨ-ਜੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਜਿਨ-ਜੀ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਾ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ਾਹ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ।" ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਹ ਰਾਜਾ - ਗਿਆਨੇਂਦਰ - ਨੂੰ 2008 ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਇੱਕ ਗਣਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਸਮਰਾਟ ਥਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੇਨ-ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜੋ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।"
ਐਤਵਾਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਰੈਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੇਨ ਜੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕਾਰਕੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।