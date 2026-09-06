ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ: ਲਾਪਤਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ DNA ਟੈਸਟ ਹੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ
ਨੇਪਾਲ-ਤਿੱਬਤ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੋਦੇ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਆਏ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
By PTI
Published : September 6, 2026 at 4:45 PM IST
ਕਾਠਮੰਡੂ: ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿਆਲੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਲਾਪਤਾ ਹੈ।
ਦ ਕਾਠਮੰਡੂ ਪੋਸਟ ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਿਆਲੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਦੀ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।”ਦਿਆਲੀ ਲਈ ਇਸ ਖੋਜ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਡਰ ਦੋਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ DNA ਟੈਸਟ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 26 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ-ਤਿੱਬਤ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਰਫ਼-ਚਟਾਨ ਦੇ ਬਰਫ਼ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਆਏ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭੋਟੇਕੋਸ਼ੀ ਨਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 1,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 5,000 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।
ਕਾਠਮੰਡੂ ਪੋਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,272 ਡੀਐਨਏ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ - 1,260 ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ 1,012 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ - ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਐਨਏ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1,030 ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ 222 ਔਰਤਾਂ, 355 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 453 ਲਾਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ।
ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 96 ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਕਸਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਿਹਰੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਡੁੱਬਣਾ ਅਤੇ ਚਿੱਕੜ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅੰਗ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ।
ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ ਲਈ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿਆਲੀ ਵਰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਭੋਟੇਕੋਸ਼ੀ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਤਾਂ 33 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਉਸਦੀ 30 ਸਾਲਾ ਪਤਨੀ ਸ਼ਰਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸਿਰਾਜ ਰਸੁਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਆਫਰੂਬੇਸੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵਾਨ ਅਤੇ ਨਵਲਪੁਰ ਤੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਭਤੀਜੇ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਵਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਿਲਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਲਈ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਭੇਜਿਆ। ਦਿਆਲੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਮੂਨਾ ਜਾਂਚ ਲਈ 182ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ ਕਾਠਮੰਡੂ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਿਕਲੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।" ਰਤੋਪਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਨੇਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਦੁਰ, ਨੁਵਾਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਐਨਏ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਮੂਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨੇਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾਮੋਦਰ ਪੌਡੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੀਐਨਏ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ। ਪੌਡੇਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਠਮੰਡੂ ਪੋਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 1,270 ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।