ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ, 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਸਣੇ 400 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ

ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ, 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਸਣੇ 400 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਲਾਪਤਾ, ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ।
Published : August 27, 2026 at 7:39 AM IST
ਕਾਠਮੰਡੂ: ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਭੋਟੇਕੋਸ਼ੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 157 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 400 ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਕਾਠਮੰਡੂ ਪੋਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਆਏ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਕਾਂ, ਘਰਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 10 ਟਨ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ।
STORY | 32-member Kolkata group among many from West Bengal untraceable after Nepal disaster— Press Trust of India (@PTI_News) August 26, 2026
A 32-member group from Kolkata on Kailash-Mansarovar Yatra was among many from West Bengal who went untraceable after the flash floods in Nepal on Wednesday, an official said. The group,… pic.twitter.com/XKB0aIRAxu
ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ 32 ਮੈਂਬਰੀ ਗਰੁੱਪ ਲਾਪਤਾ, ਕੈਲਾਸ਼-ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ...
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ 32 ਮੈਂਬਰੀ ਸਮੂਹ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ, ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ 32 ਮੈਂਬਰੀ ਗਰੁੱਪ, ਜੋ ਕੈਲਾਸ਼-ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਟੂਰ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮੂਹ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੇਪਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
160 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 160 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸੈਲਾਨੀ, ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
VIDEO | Massive flash floods in a border area of Nepal and China on Wednesday killed at least 160 people and left hundreds of tourists, workers and others missing after sweeping through communities and bringing travel in some areas to a halt. Experts said an avalanche from a… pic.twitter.com/2oHc19FylR— Press Trust of India (@PTI_News) August 26, 2026
ਨੇਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 157 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਗਾਈਰੋਂਗ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 265 ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਡਰੋਨ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
Dispatched 10 tonnes of HADR assistance and essential medicines to support Nepal’s response to the devastating floods.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) August 26, 2026
Our thoughts are with the bereaved families and all those affected.
In face of this challenge, India stands with Nepal and its people. pic.twitter.com/FUJdkJzi1o
ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 10 ਟਨ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜੀ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 10 ਟਨ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।"