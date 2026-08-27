ETV Bharat / international

ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ, 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਸਣੇ 400 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ

ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਲਾਪਤਾ, ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ।

Nepal Flood Updates
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ... (AP)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 27, 2026 at 7:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਕਾਠਮੰਡੂ: ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਭੋਟੇਕੋਸ਼ੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 157 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 400 ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਕਾਠਮੰਡੂ ਪੋਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਆਏ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਕਾਂ, ਘਰਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 10 ਟਨ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ।

ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ 32 ਮੈਂਬਰੀ ਗਰੁੱਪ ਲਾਪਤਾ, ਕੈਲਾਸ਼-ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ...

ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ 32 ਮੈਂਬਰੀ ਸਮੂਹ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ, ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ 32 ਮੈਂਬਰੀ ਗਰੁੱਪ, ਜੋ ਕੈਲਾਸ਼-ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਟੂਰ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮੂਹ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੇਪਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

160 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 160 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸੈਲਾਨੀ, ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੇਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 157 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਗਾਈਰੋਂਗ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 265 ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਡਰੋਨ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 10 ਟਨ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜੀ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 10 ਟਨ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।"

TAGGED:

NEPAL FLOOD NEWS
NEPAL FLOOD DEATHS
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ
NEPAL FLOOD UPDATES

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.