ਨੇਪਾਲ ਹੜ੍ਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ: ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 586 ਹੋਈ, 320 ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਣੇ 2,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 586 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2,400 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।
Published : August 29, 2026 at 10:47 AM IST
ਕਾਠਮੰਡੂ: ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 586 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 320 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 2,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਫਪੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨੇਪਾਲ-ਤਿੱਬਤ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਿੰਡ ਵਹਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ ਅਤੇ 586 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 644 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Pokhara, Nepal: Chief District Officer of Kaski, Kuman Singh Gurung says, "The total capacity of the hospitals in Kaski is 88. We have been receiving bodies from Tanahun, Nawalparasi East, and Dhading. In total, we have 47 bodies that have arrived here. More bodies are still… https://t.co/cihjOcAC3i pic.twitter.com/ZkcSdk0gyc— ANI (@ANI) August 29, 2026
ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਲਈ 15,431 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਇਨਾਤ
ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (NDRRMA) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਲਈ 15,431 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਫੌਜ ਦੇ 6,755, ਨੇਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 4,473 ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ 4,203 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਐਨਡੀਆਰਆਰਐਮਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 233 ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਿਤਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਲਪਰਾਸੀ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ 154, ਗੋਰਖਾ ਵਿੱਚ 46, ਧਾਡਿੰਗ ਵਿੱਚ 40, ਨੁਵਾਕੋਟ ਵਿੱਚ 37, ਤਾਨਾਹੁਨ ਵਿੱਚ 30, ਨਵਲਪਰਾਸੀ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ 27 ਅਤੇ ਰਸੁਵਾ ਵਿੱਚ 12 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1,924 ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਕਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਕੱਲੇ 933 ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਕਰ ਲਾਪਤਾ
ਇਕੱਲੇ 933 ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਕਰ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 517 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਐਨਡੀਆਰਆਰਐਮਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਫੌਜ ਦੇ 45 ਮੈਂਬਰ, ਨੇਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 28 ਮੈਂਬਰ, ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ 13 ਮੈਂਬਰ, ਕਸਟਮ ਦਫਤਰ ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫਤਰ ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੰਗਟਾਂਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4,451 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚੋਂ 191 ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 517 ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 129 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਆਦਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕਾਸਕੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਮਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਸਕੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 88 ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾਹੁਨ, ਨਵਲਪਰਾਸੀ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਧਾਡਿੰਗ ਤੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ 47 ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, 2021' ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।"
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