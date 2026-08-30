ਨੇਪਾਲ ਹੜ੍ਹ: 724 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, 2,500 ਲਾਪਤਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਫਿਰ ਵਧਿਆ, ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : August 30, 2026 at 12:58 PM IST
ਕਾਠਮੰਡੂ: ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 724 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 2,500 ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ, ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਅੱਜ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਠਮੰਡੂ ਨੇ ਖੋਜ, ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 18,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
VIDEO | Days ago, these were quiet mountain villages in Nepal. Today, survivors are digging through sludge, searching for anything the floodwaters left behind.— Press Trust of India (@PTI_News) August 30, 2026
The scale of destruction caused by the devastating flash floods is visible across the region. In Devighat, the extent… pic.twitter.com/m5pYlTvEqr
2,500 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਸ਼ਾਂ 246 ਚਿਤਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਲਪਰਾਸੀ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ 165, ਨਵਲਪਰਾਸੀ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ 63, ਗੋਰਖਾ ਵਿੱਚ 57, ਨੁਵਾਕੋਟ ਵਿੱਚ 51, ਧਾਡਿੰਗ ਵਿੱਚ 45, ਤਾਨਾਹੁਨ ਵਿੱਚ 35 ਅਤੇ ਰਸੁਵਾ ਵਿੱਚ 13 ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ; ਗੋਰਖਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2,498 ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਨਾਗਰਿਕ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 933 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 589 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
#WATCH | Nuwakot, Nepal: The flash floods in Nepal have damaged major hydro projects and solar plants. A solar plant on the banks of the Trishuli River has been extensively buried under debris, with large sections destroyed. pic.twitter.com/CL79YdqWfD— ANI (@ANI) August 30, 2026
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 219 ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ: ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਮੋਹਨ
ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਮੋਹਨ ਨੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 219 ਤਾਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਵ ਅਰਜੁਨ, ਰਾਜਮੋਹਨ, ਥੇਨਾਰਾਸੂ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ - ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਮ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ (29 ਅਗਸਤ) ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੇਨਈ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਾਂ, ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਤਾਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਥੇਨਾਰਾਸੂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬਚਾਅ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।"
ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸੱਟਾਂ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੁਵਾਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਿਦੁਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਰੰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
VIDEO | Nuwakot: Survivors of Nepal's devastating flash floods on Wednesday are now battling injuries, exhaustion and the trauma of seeing their lives collapse within minutes.— Press Trust of India (@PTI_News) August 30, 2026
Many have taken shelter at a relief camp set up at the District Ayurveda Hospital in Bidur in Nuwakot… pic.twitter.com/YlziXQQvoL
ਚਿੱਕੜ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕ
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਪਹਾੜੀ ਪਿੰਡ ਸਨ। ਅੱਜ, ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਚਿੱਕੜ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਂਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਦੇਵੀਘਾਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ; ਘਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਿੱਕੜ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਾਪਤਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਲਬੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਣ ਲਈ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ।