5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Published : January 10, 2026 at 8:57 PM IST
ਕਾਠਮੰਡੂ: 'ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ' ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ, ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੇ।
ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 5 ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਪ ਕਮਲ ਦਹਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦੁਰ ਦੇਉਬਾ ਅਤੇ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਕੀ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 'ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ' ਵਿਦਰੋਹ ਦੁਆਰਾ ਓਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਕਾਰਕੀ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਮਨ ਘਿਸਿੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੀ ਸਨ, ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਘਿਸਿੰਗ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਡ-ਸ਼ੈਡਿੰਗ (ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ।
ਘਿਸਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਉਜਯਾਲੋ ਨੇਪਾਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ (RSP) ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। RSP 2022 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਬਕਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਰਬੀ ਲਾਮਿਛਾਨੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅੰਤਰਿਮ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ - ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਖਰੇਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਬਬਲੂ ਗੁਪਤਾ - ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਕੀ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਰਿਆਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਕੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਓਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ। ਕਾਰਕੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਰਾਮ ਰਾਵਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਰਚਾ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ।
ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ ਓਲੀ
ਸੀਪੀਐਨ-ਯੂਐਮਐਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਕੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸੀ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਓਲੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ' ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਪੀਐਨ-ਯੂਐਮਐਲ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ, ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਓਲੀ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਓਲੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਮੇਸ਼ ਲੇਖਰ ਵਾਂਗ, ਹੁਣ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਨੇਪਾਲੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ ਦੁਆਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 84 ਅਰਬ ਨੇਪਾਲੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹਰੀ ਰੋਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਓਲੀ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਡਰ ਇਹ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਮੂਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੇ ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ 2015 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ।
ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਸੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸਮੂਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਸਮੂਹ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਈ 2008 ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਉਸਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਨੂੰ "ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ, ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ" ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮੂਹ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇਪਾਲ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।