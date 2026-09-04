ਕੁਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ
ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ।
Published : September 4, 2026 at 7:37 PM IST
ਨੁਵਾਕੋਟ: ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,259 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲਾਪਤਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਚਕਨਾਚੂਰ
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਾਪਤਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ, ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਬੋਧੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਤਮਾਂਗ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵੱਲ ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਉਸਨੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਰਹੇ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 17 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ
ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਚਿਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਕਾਮੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 17 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਚਿਤਾ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਫਟਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਆਪਣੇ ਲਾਪਤਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਚਿਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ, ਬਿਸਕੁਟ, ਚਿਪਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਨੈਕਸ ਪਾ ਕੇ, ਦਿਲਾਸਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬੁੜਬੁੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਨੇਪਾਲ-ਤਿੱਬਤ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੋਦੇ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕਈ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਦਿਨ, ਇੱਕ 40 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ, ਨੇਪਾਲ-ਤਿੱਬਤ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਰਾਸੁਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਤਿਰੂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਬਚੇ ਜੋ ਉੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਨ।
ਕਾਮੇਸ਼ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਭੈਣ, ਪੁੱਤਰ, ਧੀਆਂ, ਭਤੀਜੇ, ਭਤੀਜੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਤਾਰਾਂ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 11 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ।"
ਕਾਮੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਸਕੁਟ, ਵੇਫਰ, ਆਲੂ ਦੇ ਚਿਪਸ, ਮਿਸ਼ਰਣ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ, ਚਾਕਲੇਟ ਅਤੇ ਕੈਂਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਾਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਾਣ ਲਈ ਝਿੜਕਦਾ ਸੀ।
ਕਾਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਰੀਦਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਕਾਮੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਸੀ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ
ਕਾਮੇਸ਼ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਨੁਵਾਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਢੂੰਗੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਸੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ।
ਕਾਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਦਰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। ਰਸਮਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਰੇਕ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ, ਛੋਟੇ ਪੁਤਲੇ 'ਕੁਸ਼' (ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਘਾਹ) ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਫ਼ਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਬੋਧੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 40 ਲਾਪਤਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸੀ ਚਿਤਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਮੇਸ਼ ਮੱਠ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਿਤਾ ਬੋਧੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 40 ਲਾਪਤਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਰਸੁਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕਾਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੇਂਬਾ ਲਾਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪੇਂਬਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਮੱਠ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਲਾਪਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਾਪਤਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ
ਕਾਮੇਸ਼, ਪੇਂਬਾ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਾਪਤਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਤਰਾਂ, ਘੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਦਰ ਜਗਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਸਕਣ।
ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਇੱਕ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਲ, ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਭਜਨ ਗਾਏ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਵੇਦੀ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੰਝੂਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਏ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਹੇਮਾ ਲਾਮਾ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੇਮਾ ਲਾਮਾ, ਜਿਸਦਾ ਦਰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ, ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।