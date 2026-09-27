ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਨੇਪਾਲ
ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਲਗਭਗ 100 ਅਰਬ ਨੇਪਾਲੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
Published : September 27, 2026 at 3:37 PM IST
ਕਾਠਮੰਡੂ: 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਊਂਟ ਲੈਂਗਟਾਂਗ ਲਿਰੁੰਗ 'ਤੇ ਚੱਟਾਨ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਨੇਪਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਮੁੜ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚਲਾਉਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਨੇਪਾਲੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਸਮਰਥਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਫੰਡ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 1,451 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਫ੍ਰੌਸਟ (ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ) ਦਾ ਪਿਘਲਣਾ ਕੋਲਾ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਜਲਣ ਕਾਰਨ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਮਹੇਸ਼ਵਰ ਢਾਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੋਰਡ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲਵਾਯੂ-ਆਫ਼ਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 176 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫੰਡ ਵਿੱਚ "ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ", ਅਤੇ ਇਹ "ਸ਼ਰਮਨਾਕ" ਹੈ।
23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ "ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ" ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ "ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਨ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ" ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਫੰਡ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ - ਮੰਨ ਲਓ, 20 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ - ਇਹ ਰਕਮ 26 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਢਾਕਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2015 ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ (ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 175 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਫੰਡ ਅਨੁਕੂਲਨ ਫੰਡ, ਗਲੋਬਲ ਜਲਵਾਯੂ ਫੰਡ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਹੂਲਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
26 ਅਗਸਤ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਇੰਟਰਡਿਸਿਪਲਿਨਰੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਉੱਤਮ ਬਾਬੂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਫੰਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨੇਚਰ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਤੀਬਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਫੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਲਵਾਯੂ ਆਫ਼ਤ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ... ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਇੱਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਉਲਝਣ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 50 ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਅਰਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”