ਨੇਪਾਲ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਕਸ਼ੇ' 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ
ਨੇਪਾਲ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੁਆਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
By PTI
Published : April 30, 2026 at 4:05 PM IST
ਕਾਠਮੰਡੂ: ਨੇਪਾਲ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਨੈੱਟਵਰਕ ਮੈਪ" ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਰਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਈ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਡਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੁਆਫ਼ੀ
ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਜਾਂ ਨੇਪਾਲ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ।
We sincerely apologize for error in the network map recently shared on our social media channels. The map contained significant cartographic inaccuracies regarding international boundaries that do not reflect the official stance of Nepal or Nepal Airlines. pic.twitter.com/E5MZSS8CjQ— Nepal Airlines🇳🇵 (@NepalAirlinesRA) April 30, 2026
"ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ"
ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ "ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
"ਇਸ ਪੋਸਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੇਸ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ"
ਨੇਪਾਲ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੇਸ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨੇਪਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨੇਪਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਦੌਰਾ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਦੌਰਾ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੌਰੇ ਦੀ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।