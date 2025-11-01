ETV Bharat / international

"ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹਿੰਦੂ ,ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ," ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ

ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਨੇ ਹਿੰਦੁ ਪਤਨੀ ਉਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

US Vice President Vance clarifies
ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ (ANI)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 1, 2025 at 11:33 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਿਊਯਾਰਕ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਊਸ਼ਾ ਵੈਂਸ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਊਸ਼ਾ ਵੈਂਸ ਦਾ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੈਨੂੰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ'

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਵੈਂਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਲੀ ਊਸ਼ਾ, "ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਮੈਂ ਚਰਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ।"

ਵੈਂਸ ਨੇ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਹਸਤੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਤਸੁਕ ਹਨ,ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ,"

"ਦੂਜਾ, ਮੇਰਾ ਈਸਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜੀਲ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ TPUSA ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ - ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।"

ਵੇਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ।"

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਵੈਨਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਵੈਨਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ।" ਵੈਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਸਬੰਧ ਵਾਂਗ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗਾ।"

ਵੈਂਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਵੈਂਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸਨੇ (ਊਸ਼ਾ ਵੈਨਸ) ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਵੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। "ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ,ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ 10,000 ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੇਗੀ।"

ਪਤਨੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਹੱਤਵਪੁਰਨ: ਵੇਂਸ

"ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੁਤੰਤਰ ਇੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।" ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵੈਂਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ "ਈਸਾਈ-ਵਿਰੋਧੀ ਕੱਟੜਤਾ" ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

TAGGED:

INTERNATIONAL
USHA NOT CHRISTIAN
US VP VANCE INTERFAITH MARRIAGE
ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਸ ਪਤਨੀ
J D VANCE ON WIFE USHA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਓ ਕਾਲਾ ਨਮਕ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਲੱਛਣ, ਜਾਣੋ

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਓ ਇਹ 5 ਪੌਦੇ, ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿੱਘ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ

World Stroke Day 2025: ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਬਚਾਅ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.