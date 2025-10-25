ETV Bharat / international

ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ! ਸਾਬਕਾ ਸੀਆਈਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਸੀਆਈਏ (CIA) ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Pakistan's nuclear weapons to the US
ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ! (ANI)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 25, 2025 at 10:50 AM IST

3 Min Read
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ: ਸਾਬਕਾ ਸੀਆਈਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੌਨ ਕਿਰੀਆਕੌ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਸਨ। ਕਿਰੀਆਕੌ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਕਿਰੀਆਕੌ ਨੇ ਸੀਆਈਏ ਨਾਲ 15 ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ।

'ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ'

ਏਐਨਆਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਆਈਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੌਨ ਕਿਰੀਆਕੌ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ "ਖਰੀਦਣ" ਲਈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ, ਪਰ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਕੋਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਨ।"

'ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ'

ਕਿਰੀਆਕੌ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਰੀਆਕੌ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਫੌਜ ਨੂੰ "ਖੁਸ਼" ਰੱਖਿਆ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ।

'ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ'

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।

'ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਸਨ'

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਰੀਆਕੌ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਰੀਆਕੌ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਜੀ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਜਲਾਵਤਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖਾੜੀ-ਤੱਟ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ

ਕਿਰੀਆਕੌ ਨੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਉਹ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੈਂਟਲੇ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪੱਧਰ? ਸ਼ਰਮ!" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ!

TAGGED:

CIA OFFICER JOHN KIRIAKOU
ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ
CIA
US PAKISTAN NUCLEAR ARSENAL

