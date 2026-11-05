ਬੰਬ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਰੂਟ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ।
Published : November 5, 2026 at 8:53 PM IST
ਪੈਰਿਸ: ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੂਟ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਵਾਈਐਲਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਨਏਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੇਲਸਿੰਕੀ ਤੋਂ ਰੋਮ ਜਾ ਰਹੀ ਉਸ ਦੀ ਉਡਾਣ ਨੰਬਰ 1761 ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਸੋਫੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਾਇਨਏਅਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਉਡਾਣਾਂ, ਇੱਕ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਕੋਪੇਨਹੇਗਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਪੇਨ ਦੇ ਮੈਡਰਿਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਫੀਆ ਦੇ ਵਾਸਿਲ ਲੇਵਸਕੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਤਰੀਆਂ।
ਪਲੋਵਦਿਵ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕ੍ਰਾਸਿਮਿਰ ਪੇਸ਼ੇਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਸਟੈਨਸਟੇਡ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸੋਫੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਤੀਜੀ ਉਡਾਣ ਦਾ ਰੂਟ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਲੋਵਦਿਵ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਟਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਫਰਾਂਸ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੇਬੇਸਟੀਅਨ ਲੇਕੋਰਨੂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨੌਰਮੈਂਡੀ ਦੇ ਐਵਰੂ ਸਥਿਤ ਫੌਜੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ 151 ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਏਅਰ ਲਿੰਗਸ ਦੀ ਡਬਲਿਨ-ਰੋਮ ਉਡਾਣ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣਾ ਰੂਟ ਬਦਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਐਵਰੂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਚੱਕਰ ਲਗਾਏ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਬ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਬਦਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਤਾਲਵੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਰਨ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਸ਼ ਏਅਰਲਾਈਨ ਐਲਓਟੀ, ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨ, ਵਿਜ਼ ਏਅਰ ਅਤੇ ਰਾਇਨਏਅਰ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਗਰੀ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਮਾਰਕਿਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ੀਤਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਨੂੰ ਰਹੱਸਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ‘ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ’ ਖ਼ਤਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
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