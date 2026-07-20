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ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ- "ਸਾਡਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ"

ਮਹਸ਼ਹਿਰ, ਇਮਾਮ ਖਾਮੇਨੇਈ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਤਬਰੀਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਮਾਕੇ ਸੁਣੇ ਗਏ। ਦੱਖਣੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੋਨਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

TRUMP CONTROL HORMUZ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (AP)
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By ANI

Published : July 20, 2026 at 5:26 PM IST

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ਫਲੋਰੀਡਾ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਐਤਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ" ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੇਂਟਕਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਤਹਿਰਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਲਾਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸੈਂਟਕਾਮ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਵੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਲਾਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।"

ਇਮਾਮ ਖਾਮੇਨੇਈ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਤਬਰੀਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਮਾਕੇ ਸੁਣੇ ਗਏ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕ, ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਹਸ਼ਹਰ, ਇਮਾਮ ਖਾਮੇਨੇਈ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਤਬਰੀਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਮਾਕੇ ਸੁਣੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੋਨਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। "ਈਰਾਨ ਨੇ ਫੌਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਐਤਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਈਰਾਨ ਬਾਰੇ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਕੁਵੈਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ, ਭਿਆਨਕ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ (IRGC) ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਅਲ-ਤਨਫ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ

ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, IRGC ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਅਤੇ ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ IRGC ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਲਮਾਰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, UKMTO ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਓਮਾਨ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰਨ ਅਣਜਾਣ ਸੀ।

ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਰਾਸ ਅਲ-ਖੈਮਾਹ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਐਤਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੇਂਟਕਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਪਤਾ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣ-ਵਿਸਫੋਟ ਕੀਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਧਮਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੇਂਟਕਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਸੈਨਿਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਤਰੀ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂਬਰ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਹਮਲੇ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਣ-ਵਿਸਫੋਟ ਕੀਤੇ ਹਥਿਆਰ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਸੇਵਾ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲਾਪਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੇਵਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ

CENTCOM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਲਾਪਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੇਵਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, X 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, CENTCOM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, CENTCOM ਨੇ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

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