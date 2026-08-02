ਅਮਰੀਕਾ: ਇਡਾਹੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, 3 ਦੀ ਮੌਤ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਢੇਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਡਾਹੋ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।
By ANI
Published : August 2, 2026 at 11:12 AM IST
ਇਡਾਹੋ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਡਾਹੋ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।
ਸੀਐਨਏ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇਡਾਹੋ ਦੇ ਟਵਿਨ ਫਾਲਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਸਟ-ਫੂਡ ਆਉਟਲੈਟ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋਸ਼ ਪਾਮਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਲਟਰ-ਇਨ-ਪਲੇਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਵਿਨ ਫਾਲਸ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਮੈਥਿਊ ਹਿਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਨਐਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਉਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
I’m monitoring the news out of Twin Falls of an active shooter situation. I urge locals and visitors to obey all directions from law enforcement, avoid the area, and report any suspicious activity immediately. I’m grateful for the swift response of Idaho’s first responders.— Senator Mike Crapo (@MikeCrapo) August 1, 2026
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਸਟਾਫ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਐਪਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਮਰ ਨੇ ਸੀਐਨਐਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਿੰਸਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਫਾਸਟ-ਫੂਡ ਆਉਟਲੈਟ 'ਤੇ ਹੋਈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਟਵਿਨ ਫਾਲਸ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਬੋਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 130 ਮੀਲ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਹੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੀਐਨਐਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਤਿਉਹਾਰ, ਪਰੇਡ, ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕੱਠ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੇੜਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਰੀਨ ਬ੍ਰਿਜ, ਜੋ ਕਿ ਸਨੇਕ ਰਿਵਰ ਕੈਨਿਯਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਰਾਸਿੰਗ ਹੈ, ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।" ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਡਾਹੋ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਮਾਈਕ ਕ੍ਰੈਪੋ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਇਡਾਹੋ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਜਵਾਬ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।"