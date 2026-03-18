ਈਰਾਨ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲਾਰੀਜਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ 'ਸਖਤ ਬਦਲਾ' ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ
ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਖੀ ਲਾਰੀਜਾਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੋਰਤੇਜ਼ਾ ਲਾਰੀਜਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
By ANI
Published : March 18, 2026 at 1:59 PM IST
ਤਹਿਰਾਨ: ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਲੀ ਲਾਰੀਜਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।
ਲਾਰੀਜਾਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ (SNSC) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੋਰਤੇਜ਼ਾ ਲਾਰੀਜਾਨੀ ਅਤੇ SNSC ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ, ਅਲੀਰੇਜ਼ਾ ਬਯਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਾਰੀਜਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇਕ, ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰਾ ਭਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੇ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।
ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਰੀਜਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਲਾਰੀਜਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ, ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਸੀ। ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾਰੀਜਾਨੀ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਖੁਮੇਨੀ, ਇਮਾਮ ਖੁਮੇਨੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅਧਿਆਪਕ, ਸ਼ਹੀਦ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਮੋਤਾਹਾਰੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸਿਆ।
ਲਾਰੀਜਾਨੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਾਰੀਜਾਨੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਾਇਓਨਿਸਟ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਏ।
ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਬਦਲਾ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਜਿੱਤ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕੀਰ ਕਾਲੀਬਾਫ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।
ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਇੱਕ ਕਲਾ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਇਮਾਮ ਖੁਮੇਨੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਧਿਆਇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰੀਜਾਨੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸ਼ਾਂਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਮੁਖੀ ਮੋਹਸੇਨੀ ਏਜੇਈ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰੀਜਾਨੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵੇਗੀ।