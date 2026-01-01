ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
By AFP
Published : January 1, 2026 at 5:30 PM IST
ਕ੍ਰਾਂਸ-ਮੋਂਟਾਨਾ (ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ): ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵਿਸ ਸਕੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਕਸਬੇ ਕ੍ਰਾਂਸ-ਮੋਂਟਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ, ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਕੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਸਵਿਸ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੈਲਾਈਸ ਕੈਂਟਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ "ਇੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਥਾਨ ਤੋਂ" ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇੱਕ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਕ੍ਰਾਂਸ-ਮੋਂਟਾਨਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੇ ਕੰਸਟੇਲੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 300 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ 40 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 100 ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਲਾਨੀ ਨੇ ਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਚਮਕਦਾਰ ਸੰਤਰੀ ਅੱਗਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਇਆ ਅਤੇ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦੇ ਅਤੇ ਚੀਕਦੇ ਦੇਖਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ," ਘਟਨਾ ਨੂੰ "ਗੰਭੀਰ" ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਪੁਲਿਸ, ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਤੁਰੰਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗਈ।" "ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।"
ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਬਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ "ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਲਣ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।" ਸਵਿਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਲਿਕ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੇ ਨੂਵੇਲਿਸਟੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਸਰੋਤ "ਭਾਰੀ ਅੰਕੜੇ" ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਲਗਭਗ 40 ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ 100 ਜ਼ਖਮੀ" ਹਨ। ਸਵਿਸ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਅਣਜਾਣ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਰੇ ਗੈਟਨ ਲੈਥੀਅਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੇ ਕੰਸਟਲੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 1:30 ਵਜੇ (0030 GMT) ਦੇ ਆਸਪਾਸ "ਅਣਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਾ ਧਮਾਕਾ" ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰ "ਜਨਤਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ" ਸੀ, ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਸ ਮੋਂਟਾਨਾ ਉੱਤੇ "ਨੋ-ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ" ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਲੁਸਾਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ 24 ਹਿਊਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ 'ਤੇ ਸੀ... ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।" ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਬੇਫਿਕਰ ਮਾਹੌਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। "ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਸਾਇਰਨ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ, ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ, ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਸਨ।"
ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ।" "ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ; ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"