ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜਨ ਨਾਲ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ,ਸੈਂਕੜੇ ਲਾਪਤਾ

ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲ ਗਏ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।

HONG KONG FIRE
ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜਨ ਨਾਲ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ,ਸੈਂਕੜੇ ਲਾਪਤਾ (AP)
Published : November 27, 2025 at 8:22 AM IST

ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ: ਤਾਈ ਪੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 44 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

'ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ'

ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 44 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਭਿਆਨਕ ਅੱਗਾਂ ਕਾਰਨ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਲਈ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

'ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਬੋਰਡ ਮਿਲੇ'

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਬੋਰਡ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ, ਕੈਨਵਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਢੱਕਣ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।

HONG KONG FIRE
40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ,ਸੈਂਕੜੇ ਲਾਪਤਾ (AP)

'30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ'

ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੱਠ ਟਾਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1996 ਦੀ ਬਦਨਾਮ ਗਾਰਲੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 41 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।ਤਾਈ ਪੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਭਗ 16 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਭੜਕਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਮਲੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਟਾਵਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ।


'ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੀ'

ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲ ਗਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਂਡੀ ਯੇਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਸਟਾਈਰੀਨ ਬੋਰਡ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਮਲੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪੋਲੀਸਟਾਈਰੀਨ ਬੋਰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈ।"

HONG KONG FIRE
ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ (AP)

'ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹ'

ਯੇਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਜੀਬ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜੌਨ ਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੌਰਾਨ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਤਾਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗੇ।"

ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਂਸ ਦੇ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

MASSIVE BUILDING FIRE
ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ
ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ
ਸੈਂਕੜੇ ਲਾਪਤਾ
HONG KONG FIRE

