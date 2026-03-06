ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : March 6, 2026 at 5:46 PM IST
ਬਾਥਰਸਟ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ): ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ, ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲਿਆ ਸੀ ਜੰਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ
ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫਰ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਾ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮੋਜਤਬਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਦਰਬਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ-ਇਰਾਕ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਮੋਜਤਬਾ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ, ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ, ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।
ਮੋਜਤਬਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਜਤਬਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ (IRGC) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ। ਦੂਜਾ, ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਜਤਬਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ। ਆਲੋਚਕ ਉਸ ਨੂੰ 2009 ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਅਸਿੱਧਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਿਲਿਆ।
2019 ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨੇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 88 ਮੈਂਬਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮੱਧ-ਪੱਧਰ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੋਣ!
ਹਾਲਾਂਕਿ 1979 ਦੀ ਈਰਾਨੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਈਰਾਨੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਨਾ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈਆਰਜੀਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਘਰੇਲੂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਈਰਾਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।