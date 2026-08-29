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ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੇਤਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਵਧੀਆ, ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਇਸਕਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਾਵਨਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

UNIVERSAL ONENESS CELEBRATION
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੇਤਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਵਧੀਆ, ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਬਿਆਨ (ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 29, 2026 at 5:28 PM IST

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ਨਿਊਯਾਰਕ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਇਸਕੋਨ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੇਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਾਵਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਕਰਾਅ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵੈਤ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਚੇਤਨਾ।

ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੇਤਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦਵੈਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦ੍ਰਿੜ ਸਮਝ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ, ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਦਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਹਰ ਦਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਦੁਨੀਆਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਸਕੁਏਅਰ ਗਾਰਡਨ ਵਿਖੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਏਕਤਾ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਚਾਰੀਆ ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਵਾਮੀ ਅਵਧੇਸ਼ਾਨੰਦ ਗਿਰੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਮੁਖੀ ਸੁਨੀਲ ਅੰਬੇਕਰ ਨੇ 'ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਏਕਤਾ ਸਮਾਰੋਹ' ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਇਕੱਠ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਵਿਭਿੰਨ, ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਅਮਰੀਕਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ, ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਸੰਚਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

TAGGED:

MADISON SQUARE GARDEN
ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੇਤਨਾ
ਨਿਊਯਾਰਕ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ
UNIVERSAL ONENESS CELEBRATION

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