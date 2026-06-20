"ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ PM ਮੋਦੀ...ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ," ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ।
Published : June 20, 2026 at 3:34 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀ-7 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਸਨ। ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
"ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਕੂਕੀ"
ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਕੂਕੀ" (Tough cookie) ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।
President Donald Trump was asked who’s a great leader? The answer: Prime Minister Modi! 🇺🇸🤝🇮🇳 https://t.co/uj0b3QVbm4— Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) June 19, 2026
ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਜੀ-7 ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਐਕਸੀਓਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ: ਟਰੰਪ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨ ਐਕਸੀਓਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੋਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਉਹ 1.5 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਮੂਰਖ ਸਨ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ (ਭਾਰਤ) ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਮੂਰਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੱਦ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨੇਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।"
"ਅਸਲੀ ਮੋਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਆਦਮੀ ਹੈ"
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲੀ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ।
"ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ"
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬਦਲਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ "ਬਹੁਤ ਠੋਸ" ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆ ਗਏ। ਉਹ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਆਦਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ G-7 ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਲੰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
(ਪੀਟੀਆਈ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਨਾਲ)