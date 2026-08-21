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ਬੀਐਨਪੀ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਫਖ਼ਰੂਲ ਇਸਲਾਮ ਆਲਮਗੀਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ

ਬੀਐਨਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਫਖਰੂਲ ਇਸਲਾਮ ਆਲਮਗੀਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।

NEW PRESIDENT OF BANGLADESH
ਮਿਰਜ਼ਾ ਫਖ਼ਰੂਲ ਇਸਲਾਮ ਆਲਮਗੀਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (IANS)
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By PTI

Published : August 21, 2026 at 6:44 AM IST

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ਢਾਕਾ: ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਐਨਪੀ) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਫਖਰੂਲ ਇਸਲਾਮ ਆਲਮਗੀਰ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। 78 ਸਾਲਾ ਆਲਮਗੀਰ ਨੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 255 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਏਐਮਐਮ ਨਾਸਿਰ ਉਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਬੀਐਨਪੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਐਲਡੀਪੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 11-ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਕਰਨਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਓਲੀ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲਮਗੀਰ ਨੂੰ 255 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਓਲੀ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ 88 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 349 ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 343 ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਐਨਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅੱਬਾਸ ਅਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕਮਾਲ ਪਾਸ਼ਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੁਮਿਨ ਫਰਹਾਨਾ, ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗਾਜ਼ੀ ਨਜ਼ਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਓਲੀ ਉੱਲਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੰਗਭਵਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ।

ਇਹ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਆਖਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 1991 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਫਖਰੂਲ ਨੇ ਬੀਐਨਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ "ਨੰਬਰ ਦੋ" ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਏ। ਬੀਐਨਪੀ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜਲਾਵਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਬੀਐਨਪੀ ਮੁਖੀ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸੀ, ਜਾਂ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਖਰੂਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ।

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MIRZA FAKHRUL ISLAM ALAMGIR
ਰਜ਼ਾ ਫਖ਼ਰੂਲ ਇਸਲਾਮ ਆਲਮਗੀਰ
ਮਿਰਜ਼ਾ ਫਖ਼ਰੂਲ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
PRESIDENT OF BANGLADESH
NEW PRESIDENT OF BANGLADESH

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