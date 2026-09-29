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ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਅਗਵਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮਿਲੀ ਲੜਕੀ !

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਮੀਰਪੁਰਖਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

Minor Hindu Girl Rescued
ਹਿੰਦੂ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ (IANS)
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By PTI

Published : September 29, 2026 at 6:49 PM IST

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ਕਰਾਚੀ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੀਰਪੁਰਖਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਐਨਜੀਓ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਵਾਰ ਇੱਤੇਹਾਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਫਕੀਰ ਸ਼ਿਵ ਕੱਛੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, 15 ਸਾਲਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮੀਰਪੁਰਖਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਦੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

6 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲੀ ਲੜਕੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮੀਰਪੁਰਖਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਦੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਵਾਰ ਇਤੇਹਾਦ' ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

2 ਨਾਬਾਲਗ ਹਿੰਦੂ ਭੈਣਾਂ

ਸਿੰਧ ਦੇ ਟੰਡੋ ਅੱਲ੍ਹਾਯਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਦੋ ਨਾਬਾਲਗ ਹਿੰਦੂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਟੰਡੋ ਅੱਲ੍ਹਾਯਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀ, 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਇਆ ਹੈ।

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ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਅਗਵਾ

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