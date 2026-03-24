ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ, 66 ਮੌਤਾਂ, 81 ਜ਼ਖਮੀ

ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

plane crashes in Colombia
ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ, 66 ਮੌਤਾਂ, 81 ਜ਼ਖਮੀ (File/ ANI)
By AP (Associated Press)

Published : March 24, 2026 at 11:44 AM IST

ਬੋਗੋਟਾ: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰਕੂਲਸ ਸੀ-130 ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਕਹੀਡ ਮਾਰਟਿਨ (LMT.N) ਹਰਕੂਲਸ ਸੀ-130 ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਆਊਟਲੈੱਟ ਬਲੂਰੇਡੀਓ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 121 ਸੈਨਿਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਕੂਲਸ ਸੀ-130 ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 121 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 110 ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ 11 ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

121 ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਫੌਜੀ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪਿਊਰਟੋ ਲੇਗੁਇਜ਼ਾਮੋ ਵਿੱਚ ਟੇਕਆਫ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 121 ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਨਿਕ ਸਨ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 66 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 81 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁੱਖ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕਾਰਲੋਸ ਕਲਾਰੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੋਰਟੋ ਲੇਗੁਇਜ਼ਾਮੋ ਪੁਤੁਮਾਯੋ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕਵਾਡੋਰ ਅਤੇ ਪੇਰੂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਖੇਤਰ ਹੈ।'

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਕਲਾਰੋਸ ਨੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਰਸੀਐਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਮੈਂ ਪੋਰਟੋ ਲੇਗੁਇਜ਼ਾਮੋ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ।" ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੇਡਰੋ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ ਜਹਾਜ਼ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਪੁਤੁਮਾਯੋ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 81 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਘਣਾ ਬੱਦਲ ਉੱਠਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੁਸਤਾਵੋ ਪੈਟਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸ-ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।"

ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ; ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਹਰਕੂਲਸ ਸੀ-130 ਜਹਾਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਡਲ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀ-130 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ।

