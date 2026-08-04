ਮੋਰੱਕੋ-ਸਪੇਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਯੂਰਪ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਕਟ
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਮੋਰੱਕੋ-ਸਪੇਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੇਉਟਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
Published : August 4, 2026 at 5:58 PM IST
SPAIN MOROCCO BORDER CRISIS : ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜੋ 2025 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 64 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ 2025 ਤੱਕ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲਗਭਗ 9.6 ਲੱਖ ਅਤੇ 9.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਪੇਨ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ EU ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ EU ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ।
ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ 2024 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ (1,288,600) ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ (1,078,500), ਇਟਲੀ (451,600), ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ (438,600) ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਵੀ 2024 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦ (ਕ੍ਰਮਵਾਰ 662,300 ਅਤੇ 584,200) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ (263,200) ਆਇਆ। 2024 ਵਿੱਚ ਲਾਤਵੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਪਲਬਧ ਡੇਟਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ (emigration) ਨੇ ਪਰਵਾਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (immigration) ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀ
ਸਪੇਨ, ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ 2025 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ (UNDESA) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2020 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 13% ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ 9% ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 4% ਹੈ।
EU-27 ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ
2022-24 ਵਿੱਚ 6.2 ਲੱਖ, ਜੋ ਕਿ 2013-19 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ (ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਨੇ 2022-24 ਵਿੱਚ EU ਆਮਦ ਵਿੱਚ 50% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
2023 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, 2024 ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਾਲੇ 26 ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 19 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਖਤਰਾ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਏਜੰਸੀ ਫਰੋਂਟੇਕਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2023 ਵਿੱਚ 157,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਰਾਹੀਂ ਇਟਲੀ ਜਾਂ ਮਾਲਟਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 29,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
2025 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰਸਤਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਪੱਧਰ ਲਗਭਗ 2024 ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਨ। ਲੀਬੀਆ ਤੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਇਟਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਰਹੀ।
ਪੱਛਮੀ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਵਿੱਚ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਜੀਰੀਆ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪੂਰਬੀ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਰੂਟ 'ਤੇ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਮੀ ਆਈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵੱਖਰਾ ਸੀ: ਪੂਰਬੀ ਲੀਬੀਆ ਤੋਂ ਕ੍ਰੀਟ ਟਾਪੂ ਤੱਕ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਗਈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਬਾਅ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰੀ ਤਸਵੀਰ ਘੱਟਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਰੀਤਾਨੀਆ, ਮੋਰੋਕੋ ਅਤੇ ਸੇਨੇਗਲ ਤੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ।
ਪੱਛਮੀ ਬਾਲਕਨ ਰੂਟ 'ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਰੰਟੈਕਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਬੋਸਨੀਆ ਅਤੇ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵਿਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਸਤੇ
|ਸਾਲ
|2023
|2024
|2025
|ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ
|162714
|66855
|66328
|ਪੂਰਬੀ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ
|61092
|69954
|51399
|ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ
|380227
|239351
|177784
ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ
2015: ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ
2015 ਵਿੱਚ, ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਗ੍ਰੀਸ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ। 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਐਲਨ ਕੁਰਦੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ।
2016: ਈਯੂ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਸਮਝੌਤਾ
2016 ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਆਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਨੀ ਟਾਪੂਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਣ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਬਾਲਕਨ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਯੂਨਾਨੀ ਟਾਪੂਆਂ 'ਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸਟਰੀਆ ਅਤੇ ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ।
2017–2018: ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਗਈ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪੈਕਟ ਫਾਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
2019: ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਕਾਵਟ
ਜਾਨਲੇਵਾ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੋਕ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
2020: ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਰੁਕਾਵਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਯਾਤਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕਲੰਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
2021: ਬੇਲਾਰੂਸ-ਪੋਲੈਂਡ ਸਰਹੱਦੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਜਾੜਾ
ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਬੇਲਾਰੂਸ ਤੋਂ ਪੋਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਬੇਲਾਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵੱਲ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਫਸ ਗਏ। ਸਿਰਫ਼ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ 200,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗਏ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2021 ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 3.6 ਲੱਖ ਅਫਗਾਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ 100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ।
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