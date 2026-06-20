'ਪੀਐਮ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗੀ ਭੀਖ', ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀ, ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਟਲੀ ਦੀ ਪੀਐਮ ਜੋਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : June 20, 2026 at 8:11 AM IST
ਰੋਮ (ਇਟਲੀ): ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਈ "ਭੀਖ" ਮੰਗੀ ਸੀ। ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਾ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸ਼ੇਖੀ ਨਾਲ ਸਬਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
"ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ।"
ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟੋਨੀਓ ਤਾਜਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਦੌਰਾ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਲੋਨੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਟਲੀ ਲਈ "ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਘੜਤ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ, "ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ।"
VIDEO | " neither i nor italy ever beg": italian prime minister giorgia meloni dismisses us president donald trump's claim that she asked him for a photo, calling it "totally made up."— Press Trust of India (@PTI_News) June 19, 2026
source: giorgia meloni's official x handle. pic.twitter.com/Mqi84Hq3EK
'ਫੋਟੋ ਪੋਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ "ਭੀਖ" ਮੰਗੀ'
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ La7 ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ La7 ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੇਲੋਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਏਵੀਅਨ-ਲੇਸ-ਬੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ G7 ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਈ, ਜਿਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਲੋਨੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। La7 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਪੋਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ "ਭੀਖ" ਮੰਗੀ ਸੀ।
La7 ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਲੋਨੀ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਕੋਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਡੱਬ ਕੀਤਾ ਸੰਸਕਰਣ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਡੀਓ।
'ਇਟਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ'
ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ "ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਘੜਤ ਹਨ। ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
'ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ'
ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਤਾਲਵੀ ਅਖਬਾਰ ਕੋਰੀਏਰ ਡੇਲਾ ਸੇਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੇਲੋਨੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
"ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਛਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ।'-ਜੋਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ,ਪੀਐਮ ਇਟਲੀ
'ਸਬੰਧ ਵਿਗੜ ਗਏ'
ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ "ਪੁਲ" ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਕਲੌਤੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਯੁੱਧ (ਜਿਸਨੂੰ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਹਾ) ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰੁਖ਼ (ਜਿਸਦਾ ਇਟਲੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਹਨ। ਮੇਲੋਨੀ ਅਤੇ ਤਾਜਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗਾਈਡੋ ਕਰੋਸੇਟੋ ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲੋਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲਈ ਭੀਖ ਮੰਗੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਟਲੀ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ," ਕਰੋਸੇਟੋ ਨੇ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ।