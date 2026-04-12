ਮੇਲਾਨੀਆ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟਾਈਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ?
ਇਹ "ਪਿਆਰੇ ਸਰ!" ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ "ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਮੇਲਾਨੀਆ" ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ...
Published : April 12, 2026 at 1:16 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਐਪਸਟਾਈਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੇਲਾਨੀਆ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਐਪਸਟਾਈਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲਾਨੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਚਾਨਕ ਐਪਸਟਾਈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਮੇਲਾਨੀਆ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਐਪਸਟਾਈਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।
ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤਦਾਤਾ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਮੇਲਾਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤਦਾਤਾ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟਾਈਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਝੂਠ ਅੱਜ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਮੇਰੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।" ਮੇਲਾਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਪਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਪਸਟਾਈਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਆਖਰਕਾਰ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਤੇ ਵੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਗਭਗ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ।
ਮੇਲਾਨੀਆ ਟਰੰਪ ਨੇ 2002 ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਈਮੇਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਈਮੇਲ "ਪਿਆਰੇ ਜੇਈ!" ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ "ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਮੇਲਾਨੀਆ" ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ "ਜੇਈ" ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲੇਖ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਪਾਮ ਬੀਚ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਪਸ ਆਓ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।" ਈਮੇਲ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਐਪਸਟਾਈਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ "ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ" ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਮੇਲਾਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਪਸਟਾਈਨ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ, ਘਿਸਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਜਵਾਬ ਨੂੰ "ਆਮ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ" ਦੱਸਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਉਸਦੀ ਈਮੇਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਿਮਰ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਪਸਟਾਈਨ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਪਸਟਾਈਨ, ਮੇਲਾਨੀਆ ਅਤੇ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਨਾਲ ਡੋਨਾਲਡ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸੀ।
ਮੇਲਾਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ "ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਜਾਣ" ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਜਿਸਦਾ ਉਸਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹਾਰਪਰਕੋਲਿਨਜ਼ ਯੂਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਪਸਟਾਈਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਐਮਐਸ ਨਾਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜੈਕਲੀਨ ਅਲੇਮਾਨੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਲਾਨੀਆ ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਪਸਟਾਈਨ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦਫਤਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਨਿੱਕ ਕਲੇਮੇਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸਟ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ
ਪਰ ਉਸਨੇ ਵੈਸਟ ਵਿੰਗ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਲਾਨੀਆ ਟਰੰਪ ਕੀ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਐਪਸਟਾਈਨ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਪਸਟਾਈਨ ਫਾਈਲਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਅਤੇ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਜੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਰਪੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਸਟਾਈਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਂਡਰਿਊ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ-ਵਿੰਡਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ-ਵਿੰਡਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਐਪਸਟਾਈਨ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਨਸੀ ਦੁਰਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਨੂੰ ਐਪਸਟਾਈਨ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ
ਮੇਲਾਨੀਆ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਐਪਸਟਾਈਨ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੇ। ਤਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ।"