ETV Bharat / international

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 'ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ': ਸਿਰਫ਼ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਬਾਕੀ; ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ

ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 45 ਦਿਨਾਂ (ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ) ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਟਾਕ ਹੈ।

'Medical emergency' in Pakistan
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (IANS)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 13, 2026 at 7:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ (API) ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 45 ਦਿਨਾਂ (ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ) ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਟਾਕ ਹੈ।

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤਣਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਦਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਰਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਰਜੀਕਲ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ; ਮਰੀਜ਼ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕੈਂਸਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਪਲਾਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ - ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ

ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਗਭਗ 95% ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਲਈ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੀਤੀਗਤ ਜੜਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ 'ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ' ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਾ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 'ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ' ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ 'ਬਫਰ ਸਟਾਕ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

TAGGED:

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
PAKISTAN MEDICINE SHORTAGE
ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ
IRAN WAR EFFECT ON PAKISTAN
PAKISTAN MEDICAL EMERGENCY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.