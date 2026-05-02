ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਸਰਾ ਫੈਲਿਆ: ਚਾਰ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ; ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ 280
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
By IANS
Published : May 2, 2026 at 3:22 PM IST
ਢਾਕਾ (ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼): ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (DGHS) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 280 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
DGHS ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਸਰੇ ਦੇ 170 ਨਵੇਂ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 38,301 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, DGHS ਨੇ ਖਸਰੇ ਦੇ 115 ਨਵੇਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 5,146 ਹੋ ਗਈ। 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 49 ਖਸਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 231 ਮੌਤਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਖਬਾਰ, ਦ ਢਾਕਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 1,170 ਨਵੇਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 942 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 893 ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਢਾਕਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, WHO ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਸਰੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਵਰੇਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ - ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦ - ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਢਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦ ਡੇਲੀ ਸਟਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਖਸਰਾ ਟੀਕਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋਂ, ਇਹ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਵਰੇਜ, ਜੋ ਕਿ 2010 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ 85% ਅਤੇ 92% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ, 2025 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60% ਤੱਕ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ - ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (EPI) ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਜਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ ਕਵਰੇਜ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਕਾ-ਰੋਕਣਯੋਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: "ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ, ਉਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਵਧਦੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਖਸਰਾ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ 16 ਤੋਂ 18 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।