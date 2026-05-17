ETV Bharat / international

ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ

ਹਮਾਸ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਦਾਦ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ISRAEL STRIKE ON GAZA
ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਿਮਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। (AFP)
author img

By AFP

Published : May 17, 2026 at 12:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਯਰੂਸ਼ਲਮ: ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਜ਼ ਅਲ-ਦੀਨ ਅਲ-ਹਦਾਦ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਨ ਬੇਟ ਘਰੇਲੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਆਈਡੀਐਫ ਅਤੇ ਆਈਐਸਏ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ ਅਲ-ਦੀਨ ਅਲ-ਹਦਾਦ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੀਕ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।" ਹਮਾਸ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਦਾਦ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਮਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡਰ... ਅਯਮਾਨ ਅਲ-ਹਦਾਦ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।" ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਦਾਦ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। AFP ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਦਾਦ ਦੀ ਲਾਸ਼—ਹਮਾਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ—ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਚਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਦਾਦ "ਹਮਾਸ ਦੇ ਫੌਜੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜੋ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।" ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਦਾਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਹਦਾਦ ਨੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰ ਲਿਆ।"

'ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ'

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਇਯਾਲ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਫਲਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਲੜਾਕੂ ਏਜ਼-ਏਦੀਨ ਅਲ-ਹਦਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਇਆ।"

"ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਆਈਡੀਐਫ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਏਗਾ।" ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਾਹੀਆ ਸਿਨਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇਇਫ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ - ਜੋ ਕਿ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿੰਗ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਮਾਂਡਰ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਮੁਖੀ ਹਸਨ ਨਸਰੱਲਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਏਐਫਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ - 1,221 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ 251 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਲੈ ਗਏ।

ਹਮਾਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ 72,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗਾਜ਼ਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 856 ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।

TAGGED:

ISRAEL STRIKE ON GAZA
HAMAS ISRAEL GAZA
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ
ਇਜ਼ ਅਲ ਦੀਨ ਅਲ ਹਦਾਦ
HAMAS ARMED WING CHIEF DEATH

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.