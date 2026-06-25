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ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਭੂਚਾਲ, ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਬੀ ਧਰਤੀ, ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ 7.1 ਅਤੇ 7.5 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੂਚਾਲ ਆਏ। ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ।

MASSIVE EARTHQUAKES
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਭੂਚਾਲ, ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਬੀ ਧਰਤੀ (AP)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 25, 2026 at 7:20 AM IST

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ਟੋਕੀਓ/ਕਾਰਾਕਸ: ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਝਟਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ 6.8 ਮਾਪੀ ਗਈ।

'ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਢੇਰੀ'

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ ਆਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਾਕਸ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 7.1 ਅਤੇ 7.5 ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭੂਚਾਲ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਰਾਕਸ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ।

'ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ'

ਅਮਰੀਕੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 7.1 ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਤੱਟ 'ਤੇ ਮੋਰੋਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 28 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (17 ਮੀਲ) ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਰਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਲਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

'ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੂਚਾਲ'

ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ 6.9 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

'ਕਈ ਥਾਈਂ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ'

ਜਪਾਨ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭੂਚਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਵਾਤੇ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਤੱਟ 'ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਪਾਨ ਦੇ 7-ਪੁਆਇੰਟ ਭੂਚਾਲ ਤੀਬਰਤਾ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਹਾਸ਼ੀਕਾਮੀ ਵਿੱਚ "ਉੱਪਰਲਾ 6" ਅਤੇ ਹਾਚੀਨੋਹੇ ਵਿੱਚ "ਨੀਵਾਂ 6" ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਸਥਾਨ ਅਓਮੋਰੀ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸਨੇ ਅਓਮੋਰੀ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਦੇ ਸਨੋਹੇ ਅਤੇ ਇਵਾਤੇ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਦੇ ਮੋਰੀਓਕਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ "ਉੱਪਰਲੇ 5" ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਕਿਓਡੋ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਿਆਗੀ, ਹੋਕਾਈਡੋ, ਅਕੀਤਾ, ਯਾਮਾਗਾਟਾ ਅਤੇ ਫੁਕੁਸ਼ੀਮਾ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੋਕੀਓ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

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EARTHQUAKE
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਭੂਚਾਲ
MASSIVE EARTHQUAKES VENEZUELA
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