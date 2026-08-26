ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਚਾਈ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰੋੜ੍ਹਿਆ ਸਮਾਨ
ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : August 26, 2026 at 3:52 PM IST
ਕਾਠਮੰਡੂ: ਉੱਤਰੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਤਰੀ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਵਗਦਾ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਭੋਟੇ ਕੋਸ਼ੀ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।
ਭੋਟੇ ਕੋਸ਼ੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਰ ਨਾਰਾਇਣੀ/ਗੰਡਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਚੰਪਾਰਨ, ਪੂਰਬੀ ਚੰਪਾਰਨ, ਗੋਪਾਲਗੰਜ, ਸਰਨ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
STORY | Sudden flood sweeps through northern Nepal, alert issued— Press Trust of India (@PTI_News) August 26, 2026
A sudden and massive flood swept through northern Nepal on Wednesday morning, causing extensive damage to the border settlement and placing multiple downstream districts on high alert, officials said.
The flood… https://t.co/cSyei0Mine
ਅਚਾਨਕ ਪਾਣੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਰਸੁਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿਮੁਰੇ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿਆਫਰੂਬੇਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ
ਨੇਪਾਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਵਧਣ ਨਾਲ ਰਸੁਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿਮੁਰੇ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿਆਫਰੂਬੇਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ, ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਰਸੁਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 125 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਸੁਵਾ, ਨੁਵਾਕੋਟ, ਧਾਡਿੰਗ, ਚਿਤਵਾਨ ਅਤੇ ਗੋਰਖਾ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਸੁਵਾ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਧਰੁਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਰਸੁਵਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਾਜੇਂਦਰ ਢੁੰਗਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸਟਮ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਕਈ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਵਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਪੁਲ ਹੋਇਆ ਤਬਾਹ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਪੁਲ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇਪਾਲੀ ਫੌਜ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸੁਵਾ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
भोटेकोसी नदी रसुवामा तिब्बत तर्फबाट ठुलो बाढी प्रवेश गरेकोले अर्को सूचना नआउँदासम्म त्रीशुली नदीको तटिय क्षेत्रका जिल्लाहरु नुवाकोट, धादिङ, चितवन, गोरखा लगायतका स्थानहरूमा उच्च सतर्कता सहित सुरक्षित स्थानमा रहन अनुरोध छ। pic.twitter.com/Zun6icZZCM— Nepal Police (@NepalPoliceHQ) August 26, 2026
ਫੌਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੇਪਾਲ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਭੋਟੇ ਕੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸੁਵਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਦੇਖੇ ਸੁਪਰਗਲੇਸ਼ੀਅਲ ਝੀਲ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਲ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਸੁਵਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਰਸੁਵਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਪਰਿਆਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਹੀ ਹੱਦ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
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