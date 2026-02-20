ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨਾਲ 6 ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕੁੱਲ 8 ਮੌਤਾਂ, 1 ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਪਤਾ
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ- ਯਾਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਸ ਸਨ।
Published : February 20, 2026 at 10:38 AM IST
ਸੋਡਾ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 6 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ- ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਜੋ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬੈਕਕੰਟਰੀ ਸਕੀਅਰ ਸਨ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੀਅਰਾ ਨੇਵਾਡਾ ਦੇ ਉਜਾੜ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਦੋਸਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ 8 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਿ "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਦਭੁਤ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਵਾਂ, ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।"
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੇ ਔਰਤਾਂ ਬੇ ਏਰੀਆ, ਇਡਾਹੋ ਅਤੇ ਝੀਲ ਤਾਹੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੈਰੀ ਐਟਕਿਨ, ਲਿਜ਼ ਕਲਾਬਾਘ, ਡੈਨੀਅਲ ਕੀਟਲੀ, ਕੇਟ ਮੋਰਸ, ਕੈਰੋਲੀਨ ਸੇਕਰ ਅਤੇ ਕੇਟ ਵਿਟ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੋਗ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਟੂਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਉਹ (ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤਾਂ) ਬੈਕਕੰਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।"
ਰੈਸਕਿਊ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ
ਨੇਵਾਡਾ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਬੁਲਾਰਨ ਐਸ਼ਲੇ ਕਵਾਡਰੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਨੌਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ।"
ਐਵਲੈਂਚ ਦੇ ਹਾਲਾਤ
ਸੀਅਰਾ ਐਵਲੈਂਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਹੋ ਝੀਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਈ ਫੁੱਟ ਹੋਰ ਬਰਫ਼ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ 60 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ (100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਕੈਸਲ ਪੀਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਹੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ
ਨੇਵਾਡਾ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ਼ ਸ਼ੈਨਨ ਮੂਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਾਈਡ ਨੇ ਟੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜੋ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਅਰਾ ਐਵਲੈਂਚ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।'