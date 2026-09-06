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ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ ਭਗੌੜਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੇਦੀ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਨੈਪ ਫੰਡ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 600,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।

US MOST WANTED FRAUDSTER
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 6, 2026 at 12:00 PM IST

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ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਐਫਬੀਆਈ) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ 'ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ ਧੋਖਾਧੜੀ' ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭਗੌੜਾ ਹੈ। ਐਫਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਸ਼ ਪਟੇਲ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਬੇਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $600,000 ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (SNAP) ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੈ।"

US MOST WANTED FRAUDSTER
ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ (ANI)

"ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ FBI ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ"

ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ FBI ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ।"

ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 4,000 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਸਨ। ਬੇਦੀ ਬਾਰੇ, ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ "ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ" ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2024 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ SNAP ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 600,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

"ਐਫਬੀਆਈ ਉਸ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ"

ਐਫਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਫਬੀਆਈ ਉਸ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।" ਐਫਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਦੀ 'ਤੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਨੈਪ ਲਾਭ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

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TAGGED:

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ਮਨਜੀਤ ਬੇਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ
US MOST WANTED FRAUDSTER

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