ਮਨੀਲਾ ਆਸੀਆਨ ਸੰਮੇਲਨ: PM ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਅੱਜ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ
PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮਨੀਲਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਆਧੁਨੀਕਰਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ।
Published : November 17, 2026 at 2:48 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (Donald Trump) ਸੋਮਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ) ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕਈ ਦਿਨਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੀਨ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ (Vladimir Putin) ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ (Xi Jinping) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਨਪੂਰਨ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ (Narendra Modi) ਵੀ 23ਵੇਂ ਆਸੀਆਨ (ASEAN)- ਭਾਰਤ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ 21ਵੇਂ ਪੂਰਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨੀਲਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਿੰਦ - ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਵੱਡੀ ਯਾਤਰਾ' ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆਈ ਨੇਤਾ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ
ਸੀਬੀਐੱਸ ਨਿਊਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੰਪ, ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੈਠਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ 15 ਤੋਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 'ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਾਊਥਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੇਸ਼ਨਜ਼' (ASEAN - ਆਸੀਆਨ) ਦਾ 49ਵਾਂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਕਵਾਡ' (Quad) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 'ਕਵਾਡ' ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਧਾ (ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ) ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 16 ਤੋਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਨੀਲਾ ਫੇਰੀ, 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ 'ਆਸੀਆਨ' (ASEAN) ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ 'ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ' (ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ।
'ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ' ਹੋਵੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' (X) 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸੀਆਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਉਸ ਦੀ 'ਐਕਟ ਈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ' (Act East Policy) ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 'ਮਹਾਸਾਗਰ' (MAHASAGAR) ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆਸੀਆਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ' (Comprehensive Strategic Partnership) ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ 'ਪੂਰਨ ਕੁੰਭ ਸ਼ਲੋਕ' ਦਾ ਪਾਠ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀਲਾ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟਸ ਗਿਲਡ' (IPAG), ਇਲੀਗਨ ਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 'ਸੀਤਾ: ਦ ਰਾਮਾਇਣ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟਿਡ' (Sita: The Ramayana Revisited) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਭਿਅਤਾਗਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਸ੍ਰੀ ਸੱਤਿਆ ਸਾਈਂ ਸਕੂਲ' ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲੀਪੀਨੋ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਦੁਆਰਾ 'ਪੂਰਨ ਕੁੰਭ ਸ਼ਲੋਕ' ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ।
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