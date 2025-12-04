ਮਮਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਰਸੀ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕਨ

ETV Bharat / international

December 4, 2025

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਆਬਾਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਮਮਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਰਸੀ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਐਟ-ਲਾਰਜ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬਣ ਗਈ।

ਉਸਦੀ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਜੇਮਜ਼ ਸੋਲੋਮਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਰਨਆਫ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਮਮਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਗਈ।

ਜਰਸੀ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਰਨਲ ਸਕੁਏਅਰ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਪਲੇਸ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।

ਜਰਸੀ ਸਿਟੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਨੂੰ ਅਕਸਰ "ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਆ ਸਕੁਏਅਰ। ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉਸ ਖਾਲੀਪਣ ਨੂੰ ਭਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਮਤਾ ਸਿੰਘ ਰੋਲਾਂਡੋ ਲਾਵਾਰੋ ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਗ੍ਰਿਫਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲੋਮਨ ਦੀ "ਟੀਮ ਸੋਲੋਮਨ" ਸਲੇਟ 'ਤੇ ਦੌੜੀ। ਉਸਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ, ਯੁਵਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਕਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਸਿੰਘ ਨੇ JCFamilies ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਰਸੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਜਰਸੀ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਫੋਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੁਲ ਬਣ ਗਈ। ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਸੋਲੋਮਨ ਦੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਜਿਮ ਮੈਕਗ੍ਰੀਵੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜਰਸੀ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਐਟ-ਲਾਰਜ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬਣ ਗਈ।

ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨੇਤਾ ਮਮਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਐਟ-ਲਾਰਜ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ। ਉਸਦੀ ਜਿੱਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2023 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

