2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਣਗੇ ਸਿਗਰਟ, ਤੰਬਾਕੂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਪੈਕੇਜ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਗਰੇਟ ਅਤੇ ਵੈਪਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
By IANS
Published : November 3, 2025 at 4:06 PM IST
ਮਰਦ/ਕੋਲੰਬੋ: ਮਾਲਦੀਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖਪਤ 'ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਐਸਐਮ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਈਜ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰੱਥ, ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਪੈਕੇਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਗਰੇਟ ਅਤੇ ਵੈਪਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2007 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖਪਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਸਿਨਹੂਆ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੱਟ-ਆਫ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਗਰੇਟ, ਵੈਪਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕਬਜ਼ਾ, ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ
ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਦੀਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਪਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਈਜ਼ੂ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਅਤੇ ਵੈਪਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵੈਪਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਖਬਾਰ, ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਮੀਡੀਆ (PSM) ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਵੈਪਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨ 'ਤੇ 50,000 MVR (ਲਗਭਗ US$3,250) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਵੈਪਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੈਪਿੰਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਲਦੀਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਨੇ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ US$4 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਗਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ 2018, 2022 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਿਵਾਲੀ ਅਰੂਕਗੋਡਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8.7 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿਗਰਟਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਕੰਟੇਨਰ ਸਕੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।