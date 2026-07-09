ਈਰਾਨ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਾ, ਚਾਬਹਾਰ ਸਮੇਤ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੁਣੀ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼

ਈਰਾਨ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਾ, ਚਾਬਹਾਰ ਸਮੇਤ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੁਣੀ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਸੇਂਟਕਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਈਰਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ 'ਤੇ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ।
Published : July 9, 2026 at 2:31 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ (ਸੈਂਟਕਾਮ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਲਕ ਦਲ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਧੂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਹਿਰਾਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਬਲਾਂ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਧੂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।"
#WATCH | U.S. Central Command releases a video that shows U.S. military strikes on Iranian military targets— ANI (@ANI) July 9, 2026
The official account of U.S. Central Command tweets, " u.s. central command (centcom) forces completed an additional round of strikes against iran, july 8, to further… pic.twitter.com/9X3xChlCjz
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'
"ਈਰਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਚਾਬਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਨਐਨ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਚਾਬਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ (IRNA) ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚਾਬਹਾਰ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਨਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਧਮਾਕੇ ਸੁਣੇ ਗਏ।
"ਚਾਬਹਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ," ਇਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਨਐਨ ਨੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬੁਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਬੁਸ਼ਹਿਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬੁਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਘਰ ਹੈ
ਫਾਰਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਬੁਸ਼ਹਿਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬੁਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅਬੂ ਮੂਸਾ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਰਿਕ ਦੇ ਤਹਰਾਓਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਧਮਾਕੇ ਸੁਣੇ ਗਏ।
ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੇਂਟਕਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਟੀਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੇਂਟਕਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਕਮਾਂਡ-ਐਂਡ-ਕੰਟਰੋਲ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਤੱਟਵਰਤੀ ਰਾਡਾਰ ਸਾਈਟਾਂ, ਜਹਾਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ (IRGC) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
"ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ"
ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ 'ਤੇ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਈਲੈਂਡਜ਼-ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਐਮਟੀ ਅਲ ਰੇਕਾਯਤ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ-ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਐਮਟੀ ਵੇਡਯਾਨ, ਅਤੇ ਲਾਇਬੇਰੀਅਨ-ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਐਮਟੀ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ।
At the direction of the Commander in Chief, U.S. Central Command forces have started conducting additional strikes against Iran to further degrade their ability to threaten freedom of navigation in the Strait of Hormuz. The United States is holding Iran accountable for recent…— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 8, 2026
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਸੇਂਟਕਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਈਰਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾਲਾ ਹਮਲਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸੇਂਟਕਾਮ ਫੌਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।"
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