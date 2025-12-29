ਦੱਖਣੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀ, 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖਮੀ
ਮੈਕਸੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਲਾਉਡੀਆ ਨੇ ਨੇਵੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
Published : December 29, 2025 at 12:01 PM IST
ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ (ਮੈਕਸੀਕੋ): ਦੱਖਣੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਖਾੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਓਕਸਾਕਾ ਅਤੇ ਵੇਰਾਕਰੂਜ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰ-ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਜੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁੱਖ
ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਲਾਉਡੀਆ ਸ਼ੀਨਬੌਮ ਨੇ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਮੈਕਸੀਕਨ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 98 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਵੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Respecto del evento ferroviario de este día, informamos que los hospitales que están brindando atención a las personas afectadas son los siguientes:— Salomón Jara Cruz (@salomonj) December 29, 2025
2023 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦਘਾਟਨ
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਓਕਸਾਕਾ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਲੋਮੋਨ ਜਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ 241 ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਨੌਂ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇੰਟਰਓਸ਼ੀਅਨ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 2023 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਂਡਰੇਸ ਮੈਨੂਅਲ ਲੋਪੇਜ਼ ਓਬਰਾਡੋਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਦੱਖਣੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਪੱਟੀ, ਤੇਹੁਆਂਟੇਪੇਕ ਦੇ ਇਸਥਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
Me informa la Secretaría de Marina que en el accidente del Tren Interoceánico lamentablemente fallecieron 13 personas; 98 están lesionadas, cinco de ellas de gravedad. Los heridos se encuentran en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como de IMSS-Bienestar en…— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 29, 2025
'ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ ਰੇਲਾਂ'
ਮੈਕਸੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸਥਮਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਟਰਓਸ਼ੀਅਨ ਟ੍ਰੇਨ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ 'ਤੇ ਸਲੀਨਾ ਕਰੂਜ਼ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਕੋਟਜ਼ਾਕੋਆਲਕੋਸ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 180 ਮੀਲ (290 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ।