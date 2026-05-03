ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 50 ਟਿਕਾਣੇ ਤਬਾਹ
ਆਈਡੀਐਫ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਫੌਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ।
By ANI
Published : May 3, 2026 at 9:46 AM IST
ਤੇਲ ਅਵੀਵ: ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ (ਆਈਡੀਐਫ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੱਖਣੀ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ" ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਆਈਡੀਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ), ਆਈਡੀਐਫ ਨੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।" ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 70 ਫੌਜੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 50 ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਥਾਨ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਫੌਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
⭕️🎥WATCH: A loaded and ready-to-launch launcher in southern Lebanon was struck and dismantled by the IAF. pic.twitter.com/nUKc3cBpps— Israel Defense Forces (@IDF) May 2, 2026
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰੱਖਿਆ ਬਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।" ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ, ਆਈਡੀਐਫ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪੀਲੀ ਲਾਈਨ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨ ਲੜਾਕੂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ।" ਆਈਡੀਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਦੱਖਣੀ ਕਮਾਂਡ ਫੋਰਸ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ ਹਨ। 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਮੁਖੀ ਨਈਮ ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
⭕️🔎UNCOVERED: 7,500+ weapons in southern Lebanon alongside military equipment dismantled.— Israel Defense Forces (@IDF) May 1, 2026
Items located that were not dismantled:
- 1,000+ ammunition crates
- 750+ small arms
- 450+ magazines
- 300+ pieces of military equipment
- 200+ grenades
- 140+ mortar shells
- ~90…
ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਫੌਜੀ ਰੁਖ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।" ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਲੇਬਨਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਲਟ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਈਡੀਐਫ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਡੀਐਫ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।" ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਤਾਲਮੇਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਬਨਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।