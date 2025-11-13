ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਬਣਨਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਡੀਐਫ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ 27ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
November 13, 2025
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜੋ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਦਿੱਤਾ।
234 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਵੋਟ
ਡਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 27ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। 234 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ। 59-ਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਦੁਆਰਾ 64 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ (CDF) ਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਅਹੁਦਾ
ਡਾਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ (CDF) ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਰਸਮੀ ਮੁਖੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਅਤੇ ਐਡਮਿਰਲ ਆਫ਼ ਦ ਫਲੀਟ ਵਰਗੇ ਆਨਰੇਰੀ ਫੌਜੀ ਖਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜਨਰਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ (FCC) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਡਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੋਧ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ (FCC) ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJP) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, CJP ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨਵੇਂ FCC ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੀਟੀਆਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੁੱਬੋ: ਪੀਟੀਆਈ
ਪੀਟੀਆਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੌਹਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੁੱਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਾਰਾ 260 ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੀਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਜੋੜਿਆ।" ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।