ETV Bharat / international

ਮਾਦੁਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਮਾਦੁਰੋ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਹੈ।

Maduro kidnapping
ਮਾਦੁਰੋ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ (AP)
author img

By ANI

Published : January 6, 2026 at 10:42 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਿਊਯਾਰਕ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਐਨਐਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਸੀਲੀਆ ਫਲੋਰੇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।

ਨਿੱਜੀ ਅਖਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ, ਮਾਦੁਰੋ ਅਤੇ ਫਲੋਰੇਸ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, "ਅਸੀਂ ਇੰਚਾਰਜ ਹਾਂ।"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਿਮ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਐਨਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਦੁਰੋ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਡੈਲਸੀ ਰੋਡਰਿਗਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਾਦੁਰੋ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜੱਜ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ

ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ "ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਕਰਾਕਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਐਲਵਿਨ ਹੇਲਰਸਟਾਈਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਂ।" ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਦੁਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ।"

ਸੀਐਨਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਜੱਜ ਹੇਲਰਸਟਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਦੁਰੋ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਦੁਰੋ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਸੀਲੀਆ ਫਲੋਰੇਸ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਬੇਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਸੂਰ।"

ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਂ।" ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਫ਼ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ "ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ" ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ "ਅਗਵਾ" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਵਕੀਲ ਮਾਰਕ ਡੋਨੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਫਲੋਰਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਦੁਰੋ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਬੈਰੀ ਪੋਲੈਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।'

ਸੀਐਨਐਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੋਲੈਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਦੁਰੋ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਫੌਜੀ ਅਗਵਾ" ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਦੁਰੋ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਹਨ।

ਸੀਐਨਐਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਦੁਰੋ ਅਤੇ ਫਲੋਰਸ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਾਲ "ਮੀਟਿੰਗ" ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਐਨਐਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।

TAGGED:

ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ
MADURO WIFE PLEADS NOT GUILTY
US COURT HEARING
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਵਾਦ
US COURT MADURO WIFE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.