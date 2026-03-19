ਗੈਸ ਭੰਡਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਤਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਦੋ ਈਰਾਨੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 19, 2026 at 7:17 AM IST

ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਅੱਜ 20ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੰਟੈਲ ਚੀਫ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਨੇ ਖਾੜੀ ਊਰਜਾ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾੜੀ ਅਰਬ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ-ਵਾਰਹੈੱਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਵਰਤੋਂ ਹੈ।

7:13 AM, 19 Mar 2026 (IST)

ਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਬੇਰੂਤ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਦੱਖਣੀ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੇਰੂਤ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੇਬਨਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਅਲ ਮਨਾਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਬਨਾਨ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨੇਤਾ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲ ਰਾਕੇਟ ਦਾਗੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਲੇਬਨਾਨ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 968 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ।

7:12 AM, 19 Mar 2026 (IST)

ਗੈਸ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਤਰ ਨੇ ਦੋ ਈਰਾਨੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਏਐਫਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਟੈਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅਟੈਚੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਟੈਚੀ ਦੋਵੇਂ, ਦੋ ਅਟੈਚੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਸੋਨਾ ਗੈਰ-ਗ੍ਰਾਟਾ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦੇਣ।"

7:10 AM, 19 Mar 2026 (IST)

ਮਿਸਰ ਨੇ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ "ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਾਧਾ" ਅਤੇ "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ" ਹੈ। (ਏਪੀ)

7:09 AM, 19 Mar 2026 (IST)

ਈਰਾਨ ਦੀ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਕਤਰ ਦੇ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ, ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ

ਕਤਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ X 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ, X 'ਤੇ ਵੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਉਦੋਂ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਇਸ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ। ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀ, ਕਤਰ ਊਰਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਨਾਲ "ਵਿਆਪਕ" ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਤਰ ਵੱਲ ਪੰਜ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਹਨ।

