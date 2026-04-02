Iran War Live Updates: ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ; 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਪਿਕ ਫਿਊਰੀ' ਰਹੇਗਾ ਜਾਰੀ

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 2, 2026 at 8:14 AM IST

Updated : April 2, 2026 at 10:17 PM IST

ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਯੁੱਧ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 34ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਯੁੱਧ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭੜਕੇਗਾ। ਲੇਬਨਾਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਬੇਰੂਤ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।

10:16 PM, 2 Apr 2026 (IST)

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤਾਹਿਰ ਅੰਦਰਾਬੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ "ਅਰਥਪੂਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਗੱਲਬਾਤ" ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੰਦਰਾਬੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ"।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੰਜ-ਨੁਕਾਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਦੀ ਬੀਜਿੰਗ ਫੇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਰਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ।"

10:16 PM, 2 Apr 2026 (IST)

ਈਰਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ

ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਸਨੀਮ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਜਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਰਾਕ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਨਤ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਜਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਰਾਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।"

10:15 PM, 2 Apr 2026 (IST)

ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ 35 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ

ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 35 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹੁਪੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

10:15 PM, 2 Apr 2026 (IST)

1,200 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ: ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਤੋਂ 1,200 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਤੋਂ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 845 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ: 996 ਨਾਗਰਿਕ ਅਰਮੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 204 ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਗਏ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ UNIFIL ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕਾਂ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਲੂ ਹੈਲਮੇਟ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤੇ 2589 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ।"

6:35 PM, 2 Apr 2026 (IST)

ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੇਲਾਤੀ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ

ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ X 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਦਰ ਅਬਦੇਲਾਟੀ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੂਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।"

5:09 PM, 2 Apr 2026 (IST)

ਅਮਰੀਕੀ ਪੀਆਰਐਸਐਮ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ: ਈਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ

ਈਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਸਮਾਈਲ ਬਕਾਈ ਨੇ X 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ PrSM ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਫਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਾਤਕ ਛਿੱਲੜ ਖਿੰਡ ਗਏ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਘਿਨਾਉਣਾ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

5:09 PM, 2 Apr 2026 (IST)

"ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ": ਟਰੰਪ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ - ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਈਸਟਰ ਲੰਚ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ "ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ" ਈਰਾਨ ਦੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਲਈ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। "ਲੋਕ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, "ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: 'ਬਸ ਜਿੱਤੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ। ਬਸ ਜਿੱਤੋ ਅਤੇ ਘਰ ਆਓ।'" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ *ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਸਾਈਡਰ* ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ *ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ* ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੌਰਾਨ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਸੰਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਨਾਟੋ) ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

5:08 PM, 2 Apr 2026 (IST)

ਟਰੰਪ ਦੀ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਨ ਨੇ ਜੰਗ ਨੂੰ 'ਤੁਰੰਤ' ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਗਣਰਾਜ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਓ ਨਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਪਹੁੰਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। (ਏਐਫਪੀ)

1:42 PM, 2 Apr 2026 (IST)

ਜੋਅ ਕੈਂਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ 'ਚੋਣ ਦੀ ਜੰਗ' ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋਅ ਕੈਂਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਖੂਨ ਵਹਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦੇਈਏ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਵੇ।

1:42 PM, 2 Apr 2026 (IST)

ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਅਬੂ ਧਾਬੀ (ਕੇਜ਼ਾਦ) ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

1:41 PM, 2 Apr 2026 (IST)

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਰਾਕ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ

ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਸਮੂਹ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਰਾਕ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

1:41 PM, 2 Apr 2026 (IST)

ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ

ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੀਟ ਹੇਗਸੇਥ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਹੇਗਸੇਥ ਦੀ "ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ" ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਈਰਾਨੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੀਪਬਲਿਕ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਈਰਾਨ ਨੂੰ "ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਾਨ" ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 550 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਅਚਮੇਨੀਡ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸਨ।

12:13 PM, 2 Apr 2026 (IST)

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨ।" ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਫੌਜੀ ਰੁਖ਼, ਉਸਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਜਲ ਸੈਨਾ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਈਰਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ।"

12:12 PM, 2 Apr 2026 (IST)

ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਰਾਕੇਟ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਲੇਬਨਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਰਾਕੇਟ ਦਾਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦੀ ਹੋਮ ਫਰੰਟ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਾਇਰਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ-ਸਮਰਥਿਤ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਕੇਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹੋਮ ਫਰੰਟ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਇਰਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਏਐਫਪੀ)

12:12 PM, 2 Apr 2026 (IST)

ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ

ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੰਗਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਸੈਨੇਟਰ ਮਾਰਕ ਵਾਰਨਰ, ਡੀ-ਵੀਏ, ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੈਨੇਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਮਰਫੀ, ਡੀ-ਕਨੈਕਟ, ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਸ਼ਣ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਜੋ ਸਿਰਫ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।" ਮਰਫੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।" (ਏਪੀ)

12:12 PM, 2 Apr 2026 (IST)

ਟਰੰਪ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਫੌਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਦਾਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੌਜ ਦੀ ਹੋਮ ਫਰੰਟ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜੇ। ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਏਐਫਪੀ)

12:11 PM, 2 Apr 2026 (IST)

ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇਜ਼ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਏਐਫਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਫੌਜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ, ਖਾਤਮ ਅਲ-ਅੰਬੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਤੱਟ 'ਤੇ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ 'ਤੇ ਏਲਾਤ ਵਰਗੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

8:08 AM, 2 Apr 2026 (IST)

ਈਰਾਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ: ਟਰੰਪ

ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਪਿਕ ਫਿਊਰੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।"

8:08 AM, 2 Apr 2026 (IST)

ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ: ਟਰੰਪ

ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰਾਕ ਹੁਸੈਨ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਫ਼ਤ ਹੈ। ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਕਦ ਦਿੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਰਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"

8:07 AM, 2 Apr 2026 (IST)

ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 45,000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ: ਟਰੰਪ

ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ 'ਖੂਨੀ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ 45,000 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ 'ਅੱਤਵਾਦੀ' ਇੱਕ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ 'ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਠੱਗ' ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਢਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 'ਅੱਤਵਾਦ', ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ 'ਕਤਲ' ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ।"

8:07 AM, 2 Apr 2026 (IST)

ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ: ਟਰੰਪ

ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹਮਲਾ ਤੇਜ਼, ਘਾਤਕ, ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਫੌਜ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਭਾਈਵਾਲ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹਾਂ।"

8:06 AM, 2 Apr 2026 (IST)

'ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹਨ': ਟਰੰਪ

ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।'

8:06 AM, 2 Apr 2026 (IST)

ਫੌਜ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼, ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ: ਟਰੰਪ

ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਪਿਕ ਫਿਊਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦ ਸਪਾਂਸਰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼, ਨਿਰਣਾਇਕ, ਭਾਰੀ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਜਿੱਤ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਰਾਤ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਢਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚੇ ਹਨ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

