US-Israel Iran War: 3 ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਢੇਰ ਅਤੇ 5 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ, ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ

ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ (AP/AFP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 2, 2026 at 7:47 AM IST

Updated : March 2, 2026 at 9:03 AM IST

US-Israel Iran War: ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਕੇਟ ਦਾਗੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਗ ਅਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 48 ਈਰਾਨੀ ਨੇਤਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਮੇਨੀ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ।

8:50 AM, 2 Mar 2026 (IST)

3 ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 5 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ

ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਰਾਨ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

8:39 AM, 2 Mar 2026 (IST)

ਲੇਬਨਾਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ: ਆਈਡੀਐਫ

ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ X 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਫਾਇਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। IDF ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਰੋਅਰਿੰਗ ਲਾਇਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।"

7:45 AM, 2 Mar 2026 (IST)

ਟਰੰਪ ਨੇ ਖਾਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੁੰ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ: "ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

7:41 AM, 2 Mar 2026 (IST)

ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ: ਕਾਜਾ ਕਾਲਾਸ

ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਜਾ ਕਾਲਾਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਕਈ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਣਉਚਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੇਤਰ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।"

7:40 AM, 2 Mar 2026 (IST)

ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੰਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 45 ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਰਾਨੀ ਨੇਤਾ ਮਾਰੇ ਗਏ

ਜਿੱਥੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਸੋਗ ਮਨਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੰਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 48 ਈਰਾਨੀ ਨੇਤਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।

ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, 48 ਨੇਤਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋਹਾ (ਕਤਰ), ਮਨਾਮਾ (ਬਹਿਰੀਨ), ਦੁਬਈ (ਯੂਏਈ) ਅਤੇ ਏਰਬਿਲ (ਇਰਾਕ) ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕੁਵੈਤ, ਜਾਰਡਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ।

Last Updated : March 2, 2026 at 9:03 AM IST

