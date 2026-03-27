Iran War Live Updates: ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 10 ਦਿਨ ਵਧਾਈ; ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ 10,000 ਹੋਰ ਸੈਨਿਕ ਭੇਜੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ

Iran War Live Updates
ਈਰਾਨ ਦੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ। (AP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 27, 2026 at 9:11 AM IST

Updated : March 27, 2026 at 9:39 AM IST

ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਦਾ 28ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਹਿਰਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡਜ਼ ਕੋਰ (IRGC) ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਉਪ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਅਲੀ ਜਾਫਰੀਅਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,937 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 10 ਦਿਨ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ "ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ" ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ 10 ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ, ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।" ਈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ "ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਝੂਠਾ" ਕਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰਾਨੀ ਨਦੀ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੇਬਨਾਨੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ - ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ।

ਈਰਾਨੀ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਨੇਵੀ ਕਮਾਂਡਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ (CENTCOM) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਨੇਵੀ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਐਡਮਿਰਲ ਅਲੀਰੇਜ਼ਾ ਤੰਗਸਿਰੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਰਾਨੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ - ਨੇਵੀ (IRGC-N) ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਐਡਮਿਰਲ ਅਲੀਰੇਜ਼ਾ ਤਾਂਗਸਿਰੀ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ਈਰਾਨ ਨੇ ਹਾਈਫਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਜੈੱਟ ਬਾਲਣ ਟੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ "ਪੂਰਬੀ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ" ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ "ਹਾਇਫਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਲਣ ਟੈਂਕਾਂ" ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।

9:38 AM, 27 Mar 2026 (IST)

ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੜਾਈ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਰਾਨੀ ਲੜਾਕੂ ਤਿਆਰ: ਰਿਪੋਰਟ

ਈਰਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਤਸਨੀਮ ਨੇ ਫੌਜੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਰਾਨੀ ਲੜਾਕੂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ "ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀ" ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੜਾਕੂ ਈਰਾਨੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਲਈ "ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਰਕ" ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

9:25 AM, 27 Mar 2026 (IST)

ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ

ਈਰਾਨ ਦੇ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ "ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਡਰੋਨ" ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਕਤਰ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਰੀਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪੈਟ੍ਰਿਅਟ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

9:14 AM, 27 Mar 2026 (IST)

ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੋਮ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਫਾਰਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੋਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ।

9:14 AM, 27 Mar 2026 (IST)

ਦੱਖਣੀ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਈਰਾਨ-ਸਮਰਥਿਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਬਨਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ (ਵੀਰਵਾਰ, 21:00 GMT) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਲੇਬਨਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮਰਕਾਵਾ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੇਬਨਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਕੇਟ ਦਾਗੇ ਗਏ।

9:13 AM, 27 Mar 2026 (IST)

ਅਮਰੀਕਾ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ 10,000 ਹੋਰ ਸੈਨਿਕ ਭੇਜ ਸਕਦਾ

ਦਿ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਂਟਾਗਨ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ 10,000 ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੈਨਿਕ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 5,000 ਮਰੀਨ ਅਤੇ 82ਵੀਂ ਏਅਰਬੋਰਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਨਿਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50,000 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੋਰਸ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

9:10 AM, 27 Mar 2026 (IST)

ਈਰਾਨ ਨੇ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ

ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਤੋਹਫ਼ਾ" ਭੇਜਿਆ ਹੈ: 10 ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੋਰ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਅੱਠ ਯੁੱਧ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਈਰਾਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।"

Last Updated : March 27, 2026 at 9:39 AM IST

