US Israel Iran War Updates: ਬਗਦਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਡਰੋਨ ਹਮਲਾ, ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਮੇਹਰਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਧਮਾਕਾ
Published : March 7, 2026 at 8:03 AM IST|
Updated : March 7, 2026 at 8:55 AM IST
US Israel Iran War Updates: ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। 28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1,230 ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਈਰਾਨੀ ਨਿਊਜ ਫਾਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੱਖਣੀ-ਪੱਛਮੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਰਾਂਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਇਲਾਂ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਟਿਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਈਰਾਨੀ ਹਮਲੋਂ ਵਿੱਚ ਇਜਰਾਇਲ, ਯੂਏਈ, ਕਤਰ, ਬਹਾਰੀਨ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਯੂਰਪੀ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਜਾਇਜ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ' ਹੋਣਗੇ: ਈਰਾਨ ਪੀਐਮ
ਈਰਾਨ ਦੇ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਮਾਜਿਦ ਤਖ਼ਤ-ਰਵਾਂਚੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਰਪੀ ਲੋਕ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਫਰਾਂਸ 24 ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਰਵਾਂਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ "ਯੂਰਪੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ "ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਣਗੇ।"
ਇਰਾਕ ਦੇ ਬਗਦਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਡਰੋਨ ਹਮਲਾ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਬਗਦਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅੱਡਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕਈ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹੋਏ" ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰੋਤ ਨੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। (AFP)
ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਮੇਹਰਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਧਮਾਕੇ
ਈਰਾਨ ਦੇ ਦੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਮੇਹਰਾਬਾਦ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੰਬਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ, ਮੇਹਰਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ - ਈਰਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਘਰੇਲੂ ਹੱਬ - 'ਤੇ ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੁਬਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਕਈ ਜਹਾਜ਼ ਸਨ।
ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
"ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਪਣ" ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ"
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ "ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਪਣ" ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੰਬਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੀਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।