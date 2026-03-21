US Israel Iran War Updates: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ
Published : March 21, 2026 at 8:18 AM IST|
Updated : March 21, 2026 at 8:51 AM IST
US Israel Iran War Updates: ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 22ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੁੱਧ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਖਣੀ ਪਾਰਸ ਗੈਸ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨ "ਨਸ਼ਟ" ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ (IRGC) ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, IRGC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤੇਲ ਅਵੀਵ, ਏਕਰੇ ਅਤੇ ਹਾਈਫਾ ਬੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਮਲੇ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਅਲੀ ਅਲ-ਸਲੇਮ ਏਅਰ ਬੇਸ ਅਤੇ ਰਿਆਧ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੁਲਤਾਨ ਏਅਰ ਬੇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਨੇ IRGC ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਾਈਫਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਵਿੱਚ 25 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੋਰਮਸ਼ਹਿਰ-4 ਅਤੇ ਕਾਦਰ ਮਲਟੀ-ਵਾਰਹੈੱਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 57 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ 2 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,021 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,641 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 134,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਕਾਸੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 140 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਅਸਥਾਈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਤੇਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।"
ਈਰਾਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ: ਟਰੰਪ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਫੌਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਈਰਾਨੀ ਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।"
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ "ਬੰਦ ਕਰਨ" 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ "ਬੰਦ ਕਰਨ" 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫੌਜ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। (AP)
ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲ ਕਈ ਰਾਉਂਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਧਮਾਕੇ ਸੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਾਈਫਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੁੱਧ "ਜਿੱਤ" ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਈਦ ਅਲ-ਫਿਤਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ।